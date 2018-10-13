سفير الدولة في ألمانيا يزور منصة مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف

المصدر: البيان الالكتروني



زار علي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية منصة مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف خلال مشاركته في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب بدورته الـ70 .



وكان في استقبال السفير في المعرض أمينة السويدي المدير التنفيذي، حيث اطلع على شرح عن مراحل طباعة المصحف الشريف بالمركز، ومتابعة ومراقبة جميع مراحله ابتداءً من مرحلة التخطيط والتحضير الطباعي إلى مرحلة الطباعة إلى مرحلة الخياطة والتجميع، إضافة إلى التدقيق النهائي قبل التسليم من قبل لجنة المراجعة والتدقيق التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بدبي، كما اطلع على ترجمات معاني القرآن الكريم والكتب والمطبوعات الدينية، حيث يملك المركز حقوق طباعة أكثر من 40 ترجمة لمعاني القرآن الكريم.

وأشاد السفير علي عبدالله الأحمد بالدور الريادي للمركز، وبالجهود المبذولة في خدمة كتاب الله تعالى وترجمة معانيه والحفاظ على المصحف الشريف من الطباعة العشوائية لخدمة الإسلام والمسلمين.

من جانبها، قالت أمينة السويدي المدير التنفيذي لشركة مسار للطباعة والنشر، يحرص المركز على المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية في إطار خطته الاستراتيجية، وتأتي مشاركتنا في معرض فرانكفورت للكتاب للمرة الثانية بهدف التعريف بخدمات المركز من خلال طباعة المصحف الشريف بجميع الروايات والخطوط وترجمات معاني القرآن الكريم بأعلى المعايير العالمية، وعقد شراكات مع المؤسسات المتخصصة في طباعة المصحف الشريف بجميع أنحاء العالم.

ويعتبر معرض فرانكفورت للكتاب أكبر تظاهرة دولية ثقافية تعنى بالكتاب والأدب بصفة عامة،حيث يحتفل فى دورته لعام 2018، بمرور 70 عاما على انطلاقه.