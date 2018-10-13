قاعدة بيانات لـ 136 نباتاً عطرياً محلياً ذات خصائص علاجية

المصدر: العين – داوود محمد:

تمكنت الباحثة سوزان شاهين، من كلية نظم الاغذية والزراعة في جامعة الامارات، من إعداد قاعدة بيانات تضم 136 نباتاً عطرياً من النباتات المحلية ذات قيمة طبية عالية الجودة، من حيث توفر مضادات الأكسدة فيها، مما يعزز قيمتها الطبية وخصائصها العلاجية.

جاء ذلك خلال مناقشة رسالة الدكتوراه التي تقدمت بها الباحثة بإشراف الدكتور محمد عبد المحسن اليافعي، الاستاذ المشارك في برنامج علم البساتين، وحضور عدد من أعضاء لجنة الاشراف العلمي وأعضاء هيئة التدريس، حيث أجازت كلية نظم الأغذية والزراعة منح الطالبة درجة الدكتوراه .

وأوضحت الباحثة في معرض تقديمها للأطروحة خلال المناقشة العلمية أمام اللجنة، أن مجال الزيوت العطرية يُعد من أهم المجالات البحثية المعاصرة، نظراً لتعدد فوائده وتطبيقاته ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، كما عرضت الباحثة بنك المعلومات الذي يتم من خلاله حصر جميع الأصناف النباتية المحلية في الدولة الحاملة للزيوت العطرية، والتي يبلغ عددها 136 نباتاً أي ما يشكل حوالي 17% من مجمل نباتات دولة الإمارات البرية ، وقد سلطت الأطروحة الضوء على القيمة الطبية لمستخلصات الزيوت العطرية لشُجيرة الأرا وعشبة الخنيزة المحلية، من ناحية مضادات الأكسدة، وذلك بدراسة الزيت العطري لهما مخبرياً، كما أوصت الدراسة على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث المفصلة في مجال الخصائص العلاجية والمركبات الفعالة للزيوت العطرية المستخلصة من النباتات المحلية في الدولة مخبرياً وإكلينيكياً.

وتم نشر مجموعة من الأبحاث المتعلقة بالأطروحة في عدد من المجلات العلمية العالمية ذات العلاقة بالنباتات الصحراوية والزيوت العطرية.