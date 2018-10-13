قواتنا المسلحة تواصل استعداداتها لـ "حصن الاتحاد 4"

المصدر: وام

تواصل القوات المسلحة الإماراتية استعداداتها للعرض العسكري "حصن الاتحاد 4" المزمع إقامته في الثاني من نوفمبر المقبل على كورنيش الفجيرة.

وتنفذ "حصن الاتحاد 4" وحدات رئيسة من القوات البرية والجوية وحرس الرئاسة لإظهار القوة العسكرية الضاربة ذات القدرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية وكذلك القدرة على تنفيذ نطاق واسع من العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن وحماية أمنه بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

ويهدف العرض العسكري في نسخته الرابعة إلى إظهار القدرات المتطورة لقواتنا المسلحة الباسلة وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفانٍ ومهارات وخبرات ميدانية بالإضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة ما جعل منها سداً منيعا في حماية الوطن ومكتسباته والحفاظ على أمنه واستقراره في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة والعالم.

ويأتي تنظيم العرض العسكري انسجاماً مع رؤية القيادة الحكيمة في إظهار الدور المهم الذي تضطلع به القوات المسلحة الباسلة في الدفاع عن حدود البلاد وحماية الشعب ومصالحه من التهديدات الخارجية والداخلية بالتضامن والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

وتحظى القوات المسلحة بالدعم الكامل من حيث طبيعة التنظيم والتسليح والتدريب بغية زيادة قدراتها وتطويرها لمواكبة التطور التكنولوجي والواقع العملي حتى غدت قوة داعمة للأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي وأداؤها خير ترجمة لقيمنا الحضارية والإنسانية وأصالة شعبنا.

وأكدت اللجنة المنظمة للعرض العسكري أن ما حققته القوات المسلحة الإماراتية من تطورات هائلة جعلتها تحظى بالإعجاب والاحترام في أعين العالم بأسره فكانت بحق درع الوطن وسيفه البتار وحصنه المنيع وهو ما مكنها على الدوام من رد كيد الكائدين والمتربصين.

وقالت " إننا في عام زايد نستذكر رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في بناء جيش وطني عصري والذي تابع عملية بنائه بنفسه حتى وصلنا إلى اليوم الذي تسد فيه صناعاتنا الوطنية جانباً من احتياجاتنا العسكرية بالإضافة إلى جهوده طيب الله ثراه في إعداد الكوادر والقيادات العسكرية الوطنية فغدت نموجاً قوياً في كفاءتها وجهوزيتها ويقظتها وعمق انتمائها للوطن وولائها للقيادة".

ووجهت اللجنة المنظمة للعرض العسكري دعوة عامة ومفتوحة إلى الجمهور الكريم لمشاركة أبناء القوات المسلحة مشاعر الفخر وروح الوحدة والاعتزاز بجيشهم الباسل ..مشيرة إلى أنه ما كان للقوات المسلحة الإماراتية أن تصل إلى ما وصلت إليه لولا دعم القيادة الرشيدة والإطار المجتمعي الذي يوفر لها كل عناصر التفوق والقوة والذي تبدى في التماسك المجتمعي والاصطفاف وراء القيادة ومشاعر الولاء والانتماء التي تميز شعبنا وكل من يعيش على أرض الإمارات الطيبة.

وأوضحت أن "حصن الاتحاد 4" سيشتمل على العديد من الفعاليات على رأسها العرض العسكري المشترك لمختلف تشكيلات القوات المسلحة بهدف إبراز التكامل والانسجام فيما بينها بالإضافة إلى تنفيذ عمليات ميدانية مثل المداهمات الحية التي تعكس صورة واقعية للقدرات والإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة في تنفيذ عمليات الأمن الداخلي.

ولفتت اللجنة المنظمة إلى أن الجمهور الكريم سيحظى بمتابعة العرض من قلب الحدث على كورنيش الفجيرة الذي سيحتضن "حصن الاتحاد 4" ما يتيح الفرصة أمامهم للتعرف على قدرات "حماة الاتحاد" عن قرب ..مشيرة إلى سهولة الوصول إلى كورنيش الفجيرة من مختلف مناطق الدولة بالإضافة إلى توفر البنية التحتية اللازمة للعرض كما أنه يوفر الظروف المواتية لتطبيق سيناريوهات العرض العسكري ومناورات القوات المشاركة بصورة فعالة.