التغير المناخي والبيئة تطلق المرحلة الأولى لمشروع السياحة البيئية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أطلق الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، اليوم، في إمارة رأس الخيمة، التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني المصغر والكتاب الإلكتروني الذي يضم معلومات وبيانات وصور المحميات الطبيعية ومناطق السياحة البيئية في الدولة.

وأشار إلى أن رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة أثمرت على مدى السنوات الماضية عن استحواذ الدلة على مكانة عالمية رائدة في كافة القطاعات، ومن أهمها القطاع السياحي، حيث سجلت الدولة خلال العام الماضي قدوم 15 مليون و870 ألف سائح، بنمو 6.5% مقارنة بالعام 2016، بإجمالي عائدات يزيد عن1118.8مليار درهم، بحسب التقارير المتخصصة.