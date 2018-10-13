طحنون بن محمد يحضر أفراح الأحبابي

المصدر: ■ العين - وام

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه جابر مبارك جابر الأحبابي بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة عبدالهادي عوض محمد الأحبابي، وذلك في قاعة الأفراح بمنطقة الهيلي في مدينة العين.

حضر حفل الاستقبال إلى جانب سموه، الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان وعدد من المسؤولين. وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العريس وذويه وبارك لهم أفراحهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.