موظفو «حقوق الإنسان» يعرضون مقترحاتهم في «ساعة شفافية»

المصدر: دبي - البيان

ترأس العميد الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، اللقاء المفتوح «ساعة شفافية» مع موظفي الإدارة.

وذلك في قاعة حمدان بن محمد بحضور مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام والموظفين.

وفي بداية اللقاء، ثمن العميد المر الدور الكبير الذي يقوم به موظفو الإدارة العامة لحقوق الإنسان في تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة دبي، والتميز في العمل وإبراز الجهود التي تقوم بها شرطة دبي في مجال الخدمات التي تقدمها لمختلف الفئات المجتمعية كالطفل والمرأة والحالات الإنسانية.

وحض العميد المر الموظفين على أداء مهامهم على أحسن وجه بما يحقق تطلعات القيادة العامة لشرطة دبي في جانب حقوق الإنسان، مؤكداً أن الهدف من اللقاء المفتوح هو الاستماع إلى آراء الموظفين بشفافية ومن دون حواجز للوقوف على احتياجاتهم والتواصل المباشر معهم.

وقدم الموظفون خلال ساعة الشفافية مجموعة من الملاحظات والاقتراحات والاستفسارات حول سبل تطوير العمل وأوضاع الموظفين، فيما أجاب العميد المر عنها.