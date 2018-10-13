شرطة دبي تعتمد الأفكار الإبداعية في تدريب وتأهيل الكوادر

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، أهمية الإدارة العامة للتدريب بالنسبة للهيكل التنظيمي للقيادة العامة لشرطة دبي في تطوير العاملين في المجالات الجنائية والمرورية والإدارية وتبني الأفكار الإبداعية في التدريب والتعليم المستمر لكوادر شرطة دبي.

وأشار إلى أن من أولويات الاستراتيجية في المؤسسات الأمنية الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره وتأهيله بأحدث المعارف والنظريات العلمية والتطبيقات العملية لاستباق الجريمة بأشكالها وصورها وأساليبها المتطورة باستمرار مع تطور الحياة واختلاف ظروفها وضمان تحديث المعلومات لمواكبة المستجدات.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء السلال الفلاسي الإدارة العامة للتدريب، ضمن البرنامج السنوي لتفتيش الإدارات العامة ومراكز شرطة دبي.

عملية متكاملة

ونوه اللواء السلال إلى أهمية البرامج التدريبية المصممة بناء على احتياجات شرطة دبي وإبعادها عن العشوائية في الانتقاء والتنفيذ وجعلها عملية متكاملة تخرج أفراداً مؤهلين قادرين على التعامل مع مختلف التحديات التي تواجههم في مسار عملهم اليومي، موضحاً أن استراتيجية شرطة دبي تقوم على اعتماد منهج التدريب كأسلوب عمل مستمر غير محدد بفترة زمنية.

وإنما متطور ومتجدد ويواكب تطور العلوم والمعارف، كما يركز على اعتماد منهجية تدريبية من خلال إلحاق المنتسبين في شرطة دبي بالدورات التخصصية ضمن خطط سنوية تهدف إلى تنشيط المنتسبين وتنمية قدراتهم العملية والنظامية ورفدهم بأحدث التطورات العلمية المتصلة بممارسة العمل الشرطي.

واطلع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة على الإحصائيات الخاصة بأعداد المتدربين حسب تصنيف الدورات وحسب التخصص فقد تم تنظيم 81 دورة خلال العام الجاري بلغ عدد المتدربين فيها بدون تكرار 4991 متدربا وعدد المتدربين بتكرار 886 وبعدد 136 ألفا و87 ساعة، مقابل 175 دورة في العام 2017 بلغ عدد المتدربين فيها 7978 متدربا.

وعدد المتدربين بتكرار 11787 وبعدد 244359,5 ساعة، وبلغ عدد الدورات التدريبية الخاصة المقدمة للموظفين بكيفية التعامل مع أصحاب الهمم 9 دورات، وتم تنفيذ دورة واحدة للموظفين من أصحاب الهمم.

الدورات التخصصية

كما واطلع اللواء السلال الفلاسي على الدورات التخصصية التي تم تنفيذها خلال العام الجاري، حيث تم تنفيذ 106 دورات أمنية، بلغ عدد الساعات التدريبية فيها 126299,5 ساعة، وعدد الدورات الجنائية 21 دورة بلغ عدد ساعاتها 22365 ساعة، و19 دورة مرورية بلغ عدد ساعاتها 16865 ساعة، و17 دورة إدارية بلغ عدد الساعات فيها 44118 ساعة، و12 دورة في الأزمات والكوارث بلغ عدد الساعات فيها 23190، بينما بلغ عدد الساعات في الدورات التقنية 4522 ساعة، وفي دورات اللغات 7000 ساعة.

كما واطلع اللواء السلال الفلاسي على سير العمل في قسم إدارة المدربين، حيث بلغ عدد المدربين خلال العام الحالي 1009 مدربين منهم 592 مدربا إداريا و417 مدربا ميدانيا، مقابل 943 مدربا في العام الماضي منهم 527 مدربا إداريا و415 مدربا ميدانيا، بينما بلغ عدد المدربين الحاصلين على اعتمادات دولية في العام الجاري 241 مدربا، مقابل 167 مدربا في العام 2017.

كما واطلع اللواء السلال الفلاسي على مخرجات قسم التصميم والتطوير للمناهج والدورات التدريبية، حيث تم اعتماد 10 مناهج تدريبية في العام الجاري، بالإضافة إلى 132 مادة تدريبية.