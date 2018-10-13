«طرق دبي» تدخل موسوعة «غينيس» بأكبر رسالة توعية في العالم

المصدر: دبي - البيان

تمكنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي من تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة «غينيس» بإنجازها أكبر رسالة توعية على مستوى العالم مبنية من مربعات الليغو.

وتسلمت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق شهادة تسجيل الرقم الجديد من ممثل مكتب موسوعة «غينيس» في موقع الفعالية في دبي فيستفال سيتي، حيث ساهمت بن عدي إلى جانب الطلاب والمتسوقين في وضع قطع الليغو في مكانها على اللوحة الرئيسية في موقع الفعالية لإكمال رسالة التوعية «حياتك أهم من اتصالك».

وأكدت المهندسة ميثاء بن عدي أن الهدف من هذا الإنجاز هو توجيه رسالة توعية بشكل واضح وقوي إلى السائقين للتحذير من مخاطر استخدام الهاتف أثناء القيادة، حيث تشير الدراسات المرورية إلى أن نسبة وقوع الحوادث المرورية لمستخدمي الهاتف الجوال أثناء القيادة تتضاعف أربع مرات عند المقارنة مع السائقين الذين لا يستخدمون الهاتف.

وقالت: «عملنا على أن تكون رسالة التوعية مبتكرة وجذابة وعالمية وتخدم استراتيجية السلامة المرورية في دبي التي مثلت التوعية المرورية أحد أبرز محاورها الأربعة واعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في العام الجاري .

بالإضافة إلى أن هذه الفعالية تعمل على تحقق مؤشرات الأداء بالنسبة لرؤية الهيئة تجاه السلامة المرورية والوصول إلى 0 حالة وفاة لكل 100.000 من السكان».

وأضافت: «تمكنا في الأعوام الماضية من تخفيض حالات الوفاة في الحوادث المرورية بنسبة 82% خلال الأعوام 2008 - 2015 ثم تراجعت نسبة الوفيات المرورية مرة ثانية بنسبة 22% خلال الأعوام 2015 - 2017، حيث تراجعت حالات الوفاة المرورية من 21.7 حالة وفاة لكل 100.000 من السكان في العام 2007 إلى 2.5 في العام الماضي 2017.

رقم قياسي

وذكرت المهندسة ميثاء بن عدي أن المؤسسة نسقت مع مكتب غينيس في دبي للتحقق من إجراءات تسجيل رقم قياسي جديد يخدم برامج وفعاليات التوعية المرورية، ويسهم في الحد من الوفيات والإصابات المرورية لا سيما بعد تزايد المؤشرات بأن استخدام الهاتف أثناء القيادة قد يكون سبباً غير مباشر في أغلب الحوادث المرورية، موضحة أن استخدام الهاتف أثناء القيادة يعادل القيادة تحت تأثير الكحول.

وأشارت إلى أن رسالة التوعية «حياتك أهم من اتصالك» تؤكد وبشكل مختصر ومكثف مخاطر استخدام الهاتف أثناء القيادة على حياة السائق ومستخدمي الطريق، وقد استخدمت لكتابة رسالة التوعية باللغتين العربية والإنجليزية أكثر من 20.000 قطعة ليغو، بينما وصل مجموع عدد مربعات الليغو على اللوحة التي توسطت موقع الفعالية 140.000 مربع.