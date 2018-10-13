«كهرباء دبي» تدعو الجمهور للمشاركة في فعاليات «ويتيكس 2018»

المصدر: دبي-وام

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي الجمهور من المواطنين والمقيمين والزوار إلى المشاركة في فعاليات الدورة الـ 20 من المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة «ويتيكس 2018» الذي يقام تحت مظلة الدورة الخامسة من الأسبوع الأخضر بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

تُقام فعاليات «ويتيكس 2018» في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2018 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض على مساحة تقدر بأكثر من 78.000 متر مربع في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة نحو 2000 عارض من 52 دولة تحت شعار «في طليعة الاستدامة».

ويتزامن المعرض مع الدورة الثالثة من «معرض دبي للطاقة الشمسية» والدورة الخامسة من «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» التي تشهد مشاركة نخبة من كبار الخبراء والمتحدثين من جميع أنحاء العالم في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والابتكار والتنمية المستدامة.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة رئيس ومؤسس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» إن الهيئة تنظم معرض «ويتيكس» كل عام انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدعم التحول الأخضر والتنمية المستدامة الشاملة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الحرص من خلال هذا الحدث الكبير على إشراك الجمهور في نشر ثقافة الاستدامة والمحافظة على البيئة وحماية مواردها الطبيعية وتبني التقنيات الخضراء وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن معرض ويتيكس 2018 يرسخ مكانة دبي ودولة الإمارات الرائدة عالمياً على خريطة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.