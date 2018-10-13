سفير لبنان يبحث سبل تعزيز التعاون مع جمعية الشارقة الخيرية

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل الشيخ عصام بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، السفير اللبناني في الدولة، فؤاد دندن.

وكان برفقة الشيخ عصام في استقبال السفير في مقر الجمعية، عبدالله مبارك الدخان، الأمين العام للجمعية، وعبدالله بن خادم، عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وكوادر الجمعية.

وجاءت الزيارة بهدف التأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون، وتعزيز العمل الإنساني عموماً، حيث اطلع السفير على برامج وأنشطة الجمعية وإنجازاتها ومشاريعها في لبنان، بالإضافة إلى فيديو تعريفي بمسيرة الجمعية على مدار ثلاثة عقود، حيث تتوزع أعمال ومشاريع الجمعية في 110 دول في قارات العالم الست.

وقال عبدالله بن خادم، عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي، لدولة الإمارات جهود خيرية وإنسانية واسعة في لبنان والعالم العربي ودول العالم، وتنظر لأشقائها وأصدقائها من شعوب الكرة الأرضية على قاعدة وجوب المساندة والدعم وتلمس الاحتياجات، بما يساهم في تحقيق التكافل والتعاون والشراكة، وبما يعود بالنفع على التوجه للتسامح والاندماج.

وضمن سياسة المساعدات الخارجية للدولة والتي شملت عدة أهداف، من بينها تنمية علاقات قوية مع الدول الأخرى، سواء تلك التي تتلقى المساعدات من دولة الإمارات، أو غيرها حيث يلتقي الجميع على أهمية وضرورة العمل الخيري والإنساني.

وأكد أن دولة لبنان الشقيقة نالت 342.922 دولاراً أميركياً كمساعدات خارجية ومساعدات إنمائية رسمية مقدمة من جمعية الشارقة الخيرية، حسب التقرير المنشور عن المساعدات الخارجية لدولة الإمارات لعام 2016.