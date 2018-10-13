«خاتم ذكي» لتسهيل حياة كبار السن وأصحاب الهمم

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

حبه لعمل الخير دفعه لابتكار، «خاتم ذكي» يهدف إلى تبسيط عملية التحكم بالأجهزة المختلفة عن طريق أطراف أصابع اليد، وهو ابتكار يسهل الحياة على الأشخاص المسنين وأصحاب الهمم، حيث تعمل هذه التقنية عبر وضع ماسح بصمات على الإبهام يعمل على مسح أطراف الأصابع، وتلقي الأوامر، إنه سارتي سيتي طالب الهندسة بمعهد بيرلا للعلوم والتكنولوجيا بدبي.

صاحب الابتكار سيتي يوضح أنه يمكن تعيين أمر منفصل لكل إصبع، بحيث يستطيع الأشخاص من كبار السن وأصحاب الهمم، أو حتى المرضى على الأسرة، تأدية مهام متعددة عبر اللمس فقط عن بعد، عن طريق الأصابع، الأمر الذي يلغي الحاجة إلى استخدام ملحقات التحكم بالأجهزة المختلفة، مثل «الريموتات» وغيرها، والاكتفاء بهذا الخاتم الذي ينفذ مهام متعددة.

ويضيف إن الأشخاص من هذه الفئات يمكنهم التمتع بممارسة الألعاب الإلكترونية باستخدام أصابعهم فقط، حيث يتم برمجة الخاتم على عدة مهام لكل لمسة لأصابع اليد الواحدة، ويمكن لأصحاب الإعاقات الحركية التحكم في الكرسي المتحرك.

بالإضافة إلى أن أصحاب الإعاقات البصرية يمكنهم التحكم في هواتفهم الذكية، وإجراء المكالمات الهاتفية، وإرسال الرسائل النصية القصيرة، واستخدام التطبيقات المختلفة بالهاتف عن طريق أطراف الأصابع.

ويقول: كل ما على الشخص فعله هو لمس أجزاء مختلفة من الخاتم بأطراف أصابعه لأداء مهام مختلفة.

ويشرح سارتي أن الخاتم يعمل بتقنية ماسح بصمات أصابع المستخدمين حيث تعمل كل مسحة ضوئية لكل أصبع بأمر منفصل، ثم يمكن توصيله بالأجهزة عبر البلوتوث بعد تكوين بصمات أصابع اليد وتعيين الأوامر، وبما أن بصمات الأصابع تختلف من شخص لأخر فهذا يجعل الخاتم آمن الاستخدام للأشخاص المخولين.

ويذكر أنه من خلال مشروعه تبين أن الماسحات الضوئية لبصمات الأصابع تعتبر أكثر دقة بكثير ويمكنها التقاط صور لقطاعات مختلفة من الأصابع، كما يمكن استخدام كل خلية لإرسال أمر مختلف إلى جهاز الاستقبال بحيث يستطيع المستخدم استخدام تطبيق الجوال لتوصيل الجهاز عبر البلوتوث وتعيين أوامر مختلفة للجهاز.