خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون ملك إسبانيا ورئيس غينيا

المصدر: ■ أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقيتي تهنئة إلى الملك فيليب السادس - ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، والرئيس تيدورو أوبيانج أنجيما أنباسوجو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الملك فيليب السادس، والرئيس تيدورو أوبيانج أنجيما أنباسوجو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة مماثلة إلى بدرو سانتشيس بيرث كستخون رئيس وزراء مملكة إسبانيا، وإلى فرنسيس باسكال أوباما رئيس وزراء جمهورية غينيا الاستوائية.