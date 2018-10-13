أحمد المرزوقي رئيساً للمجلس العالمي لشباب الإمارات في أميركا

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مكتب وزيرة الدولة لشؤون الشباب عن اختيار الملازم أول مهندس أحمد جاسم المرزوقي، أحد مبتعثي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، رئيساً للمجلس العالمي لشباب الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية، والذي تم تشكيله من قبل مجلس الإمارات للشباب بالتعاون مع سفارة الدولة في واشنطن.

يضم «المجلس العالمي» في عضويته 10 من الطلبة الإماراتيين المبتعثين للدراسة في جامعات الولايات المتحدة، منهم (6) أعضاء من الطلاب المبتعثين، و (4) من الطالبات المبتعثات، من أجل تعزيز مشاركة الشباب خارج الدولة في خدمة مجتمعهم، وتمثيل الدولة على مستوى العالم، والتفاعل مع الطلبة المبتعثين، ليكونوا حلقة وصل تربطهم مع الشباب الإماراتي، ومنصة تفاعلية لتبادل المعارف والخبرات.

وعبر المكتب - في رسالة إلى شرطة أبوظبي - عن فخره واعتزازه بهذا الترشيح، موضحاً أن المجالس العالمية للشباب الإماراتي تهدف إلى تعزيز مشاركة المبتعث الإماراتي من خلال إنشاء منصة تمثيلية لجميع شباب الإمارات المبتعثين تحت إشراف وإدارة سفارات دولة الإمارات وإدارة المجالس الشبابية التابعة لمكتب وزيرة الدولة لشؤون الشباب.

وتهتم المجالس بتفعيل دور الشباب والاستماع إلى أصواتهم وتسخير مواهبهم في خدمة الشباب ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 والأجندة الوطنية للشباب من خلال تنفيذ برامج وسياسات وخطط المجلس.

وتقدم المرزوقي بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة لاهتمامها ورعايتها أبناء الوطن، وتوفير كل سبل الدعم لتسليحهم بالعلم وتمكينهم لخدمة وطنهم الغالي.. مشيراً إلى أنه يستكمل دراسة الدكتوراه في تخصص القيادة التنظيمية، في جامعة ببرداين، بمقاطعة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأميركية، وتتمحور رسالة الدكتوراه حول القيادة الفعّالة في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

وأكد المرزوقي الحرص على تمثيل الوطن بصورة مشرفة تليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات، وقدم الشكر إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي على رعايتها ودعمها المستمر لمنتسبيها في مختلف المجالات.