شرطة عجمان تكرم عاملاً بعد انتهاء فترة خدمته

المصدر: عجمان - البيان

تطبيقاً لمنهجية التكريم والتقدير التي تتبعها القيادة العامة لشرطة عجمان لتكريم منتسبيها والعاملين لديها ممن أحسنوا العمل وأدوا الواجب بإخلاص وجهد ومثابره، كرم المقدم سلطان خليفة بن حارب المهيري مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة عجمان، بحضور عدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بإدارة ترخيص الآليات والسائقين، المدني محلي سوربيل إبراهيم محمد، أحد العاملين لديها بعد انتهاء فترة خدمته للشرطة التي تجاوزت 32 سنة، وذلك تقديراً لجهوده في أداء مهامه الموكلة إليه طوال فترة خدمته بإدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة عجمان، وكفاءته وتفانيه وإخلاصه في العمل خلال السنوات الماضية.

وفي ختام التكريم شكر مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين المكرم على جهوده وتفانيه في العمل وخدمته للشرطة وموظفيها، متمنياً له التوفيق والنجاح في حياته المقبلة.

من جانبه، عبر المكرم عن بالغ شكره وامتنانه لشرطة عجمان وقيادتها على هذا التكريم، وعلى حسن تعامله معه طوال فترة خدمته ومسيرته العملية بشرطة عجمان، متمنياً لشرطة عجمان دوام التقدم والازدهار.