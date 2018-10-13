انطلاق فعاليات ندوة إدارة الحالات في العين

المصدر: العين – داوود محمد

انطلقت صباح أمس فعاليات الندوة الأولى لإدارة الحالات، بمركز العين للمؤتمرات والتي ينظمها مستشفى توام بالعين بحضور 400 من المتخصصين والخبراء في مجال الرعاية الصحية المنزلية للمرضى والعاملين في برنامج إدارة الحالات في مستشفى توام.

وأشار مصطفى حسن ضابط شؤون الحالات في شركة صحة إلى إن الندوة تناولت 7 أوراق عمل في مجالات تطبيق معايير الجودة العالمية في مجال متابعة المرضى بمستشفى توام وتهدف إلى تحقيق أعلى مستويات متابعة المرضى وذويهم في الأقسام الطبية المختلفة بدءاً من دخول المريض للمستشفى، حتى مغادرتها، مع ضمان توفير جميع احتياجاته اللازمة من أجهزة طبية وتأمين بيئة طبية آمنة له في المنزل فيما لو تطلب الأمر متابعة تمريضه في المنزل وتطبيق أعلى معايير الجودة في مستشفى توام،وأضاف أن هذا المؤتمر في دورته الأولى لقسم إدارة الحالات بالمستشفى .

ويتناول موضوع إدارة الحالات وهو موضوع جديد في الدولة، ويسعى لتحقيق أفضل مستويات الرعاية الصحية للمريض وتشمل نسبة رضاه ومدة مكوثه في المستشفى وتحضيرات مغادرته لها بما يتماشى مع التغطية التأمينية المتاحة له.

وتابع إن برنامج إدارة الحالات متوفر في كل مستشفيات شركة صحة منذ عام 2009 ويسعى لتحسين عدد العاملين في المستشفى لتغطية اكبر عدد من المرضى فضلاً عن المجتمع ومساعدة المرضى للتمتع بالرعاية الصحية بأطول وقت ممكن.

لافتاً إلى أنه يجري العمل على سياسة إدارة الحياه وتطبيقها على مستوى مستشفيات صحة كلها وتتناول كل الوظائف التي يقوم بها مديرو الحالات ووضع مؤشرات أداء لكل وظيفة حتى نضمن أن الرعاية تقدم للمريض بأفضل مستوى.