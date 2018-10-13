سفير الدولة يشارك في مؤتمر زعماء الأديان بكازاخستان

المصدر: أستانا - وام

شارك الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية الذي استضافته العاصمة الكازاخستانية أستانا، يومي 10 و11 أكتوبر الجاري تحت عنوان «زعماء الأديان من أجل عالم آمن».

حضر المؤتمر - الذي عقد تحت رعاية نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان - الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووفود المنظمات الدولية ووفد دولة الإمارات الذي ضم مختلف الجهات المعنية، ومن بينها وزارة التسامح والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة والمجلس العالمي للتسامح والسلام ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ومركز هداية، إلى جانب عدد من كبار المسئولين في كازاخستان وممثلي الأديان والسياسيين من مختلف أنحاء العالم.