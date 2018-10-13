«شؤون الضواحي» تختتم دورتها في تطوير كوادرها الإدارية

المصدر: الشارقة- البيان

اختتمت دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة دورتها التدريبية التي نظمتها لكوادرها الإدارية في سياق استراتيجية الدائرة لتطوير الكفاءات وتبادل الخبرات وتحقيق أعلى معدلات الأداء.

نظمت الدورة على مدى ثلاثة أيام متواصلة، وأقيمت بمجلس ضاحية مغيدر بمدينة الشارقة، وقدمها الدكتور خالد سعيد النقبي رئيس مركز إشراقات، وتناول إعداد سجل المخاطر الإدارية لدائرة الضواحي والقرى.

وقام خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بتكريم المحاضر في نهاية الدورة، التي نالت الإشادة من قبل المشاركين من كافة الكوادر العاملة بالدائرة في مختلف تخصصاتها الإدارية، كما وتم تكريم المشاركين في الدورة ومجلس ضاحية مغيدر على الاستضافة.

وتناولت الدورة عدداً من المحاور التي أفادت المشاركين من الموظفين والموظفات من العاملين في الدائرة ومختلف ضواحي إمارة الشارقة الست، وشملت إدارة المخاطر وخطوات عملية إدارة المخاطر وكيفية التعامل مع المخاطر ووضع الخطة بجانب مراحل التنفيذ ومراجعة وتقييم الخطة، فضلاً عن تحديد المحددات والوصول إلى مجالات تطبيق إدارة المخاطر.