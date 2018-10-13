مبادرات تثقيفية باليوم العالمي للصحة النفسية بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

نفذت شرطة أبوظبي مبادرات تثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام، وأقيمت المبادرة الأولى في إدارة رعاية الأحداث بمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع «الجهة المنظمة» وشركائها الاستراتيجيين تحت شعار «الشباب والصحة النفسية في عالم متغير».

واشتملت على تنظيم محاضرة عن الصحة النفسية وأثرها على المجتمع وتقديم بعض النصائح والإرشادات من قبل لاعبي نادي الوحدة الرياضي حول الأثر الإيجابي للرياضة على صحة الإنسان ودورها في توفير أعلى درجات الصحة النفسية، كما قدم اللاعبون عدداً من الهدايا للأحداث.

وأكد العقيد الدكتور محمد أحمد البريكي مدير إدارة رعاية الأحداث حرص شرطة أبوظبي على توفير كل ظروف الرعاية المتكاملة لفئة الأحداث والتركيز على الصحة النفسية التي تلعب دوراً محورياً في تأهيلهم لإعادة دمجهم في المجتمع.

ونفذت المبادرة الثانية مديرية الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات وركزت على توعية منتسبي الشرطة في العين عن الصحة النفسية، حيث جرى عرض فيلم وثائقي يشرح أهمية الصحة النفسية، وعبارات تحفيزية للعاملين والمراجعين.