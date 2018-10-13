الأرصاد: «لبان» تحول لعاصفة ولا تأثير له على الدولة

المصدر: أبوظبي- وام

قال المركز الوطني للأرصاد، إن الإعصار المداري «لبان» تحول إلى عاصفة مدارية في غرب بحر العرب، وموقعها عند خط عرض 14.7 درجة شمالاً وخط طول 57.3 درجة شرقاً، وتبعد 430 كيلومتراً شرق صلاله، وعلى بعد 430 كيلومتراً شرق - وشمال شرق سقطرى، وتتحرك بسرعة 5 كم/‏‏س.

وتتراوح سرعة الرياح حول مركز العاصفة من 100 إلى 118 كم/‏‏س تصاحبها سحب ركامية ممطرة.وجدد المركز تأكيده عدم تأثر الدولة بشكل مباشر بالحالة المدارية للعاصفة المدارية خلال الأيام الأربعة المقبلة.

وتوقع المركز، في بيان، استمرار العاصفة المدارية في التحرك باتجاه غرب وشمال غرب السواحل العمانية واليمنية خلال الساعات الـ24 المقبلة، إذ تقدر سرعة الرياح حول مركز العاصفة من 110 إلى 118 كم/‏‏س، مرجحاً أن يدخل مركز العاصفة اليابسة غداً.