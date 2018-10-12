36 ألف درهم من «حميد الخيرية» لدار رعاية المسنين في عجمان

المصدر: عجمان-البيان

قدمت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، دعماً مالياً بقيمة 36 ألف درهم، لدار رعاية المسنين في عجمان، لتعزيز الجهود الرامية إلى توفير كل مقومات العيش الكريم لكبار السن.

وقالت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، إن المؤسسة تعمل ضمن أجندتها الوطنية والخيرية، على دعم كافة المؤسسات وجمعيات النفع العام، لتقديم أفضل الرعاية والخدمات المقدمة لفئات المجتمع المستهدفة، وخاصة كبار السن.

وأكدت الشيخة عزة النعيمي، خلال استقبالها في مقر عملها بالمؤسسة حمدة الشامسي مديرة دار رعاية المسنين بعجمان، أن نهج الخير والعطاء في الإمارات، يمثل نهجاً وطنياً ثابتاً لدى كافة المؤسسات الخيرية العاملة على أرض الدولة.