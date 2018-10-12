«صحة أبوظبي» تحذر من مكمل غذائي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

حذرت دائرة الصحة، الجهة الرقابية على قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، من استعمال مكمل غذائي غير مصرح به يستخدم كونه منشطاً جنسياً «Refwa Royal powder»، ويتم الترويج له وبيعه عبر شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أن نتائج التحليل المخبرية أثبتت احتواء المنتج وغشه بمادة السيلدنافيل غير المعلن عنها، حيث لا تصرف هذه المادة إلا بموجب وصفة طبية معتمدة.

وبحسب آخر تحديثات دائرة الصحة الخاصة بالأدوية والمستحضرات المغشوشة «القائمة السوداء» بلغ عدد المنتجات المغشوشة التي تستخدم لعلاج الضعف الجنسي 796 منتجاً.

وعدد مستحضرات التخسيس 421 مستحضراً، وعدد منتجات القوة البدنية وكمال الأجسام 151 منتجاً، إضافة إلى 108 مستحضرات مغشوشة للتجميل و180 منتجاً متنوعاً ليرتفع عدد قوائم المنتجات المغشوشة التي يروج لها وضمن القائمة السوداء لـ 1584 منتجاً.

وأوضحت دائرة الصحة أن المنتجات المحتوية على مادة السيلدنافيل تستخدم فقط بناء على الاستشارة الطبية من قبل الطبيب المختص.

ولا يجوز للأشخاص الذين يتناولون أي نوع من أدوية النيترات مثل النيتروجلسرين استخدام أي مادة من هذه المواد لتسببها في حدوث هبوط حاد في ضغط الدم، وتزداد خطورة تعرض الأشخاص المصابين بأمراض القلب للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وآلام في الصدر وارتفاع ضغط الدم وخفقان القلب غير المنتظم عند استخدام هذا المنتج.