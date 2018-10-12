تعاون بين أكاديمية شرطة دبي وجامعة أبوظبي

المصدر: دبي-البيان

وقّعت أكاديمية شرطة دبي، وجامعة أبوظبي، اتفاقية عقد دراسة وتطوير استراتيجية الأكاديمية، وذلك حسب المواصفات والمقاييس المعمول بها.

وقع الاتفاقية عن القيادة العامة لشرطة دبي، في قاعة الاجتماعات بالأكاديمية، العميد الدكتور غيث غانم السويدي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، وعن جامعة أبوظبي، البروفيسور وقار أحمد مدير الجامعة، بحضور العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي نائب مدير الأكاديمية.

والعقيد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي عميد الأكاديمية، والعقيد سلطان على خميس الشامسي مدير إدارة التدريب التخصصي، والسادة مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام، والسيد سالم الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية بجامعة أبوظبي، وسارة الهاشمي مدير أول بقسم تطوير الجامعة، والوفد المرافق من جامعة أبوظبي.

وأكد العميد الدكتور غيث غانم السويدي، أن توقيع الاتفاقية وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين لتطوير استراتيجية أكاديمية شرطة دبي، يتوافق مع متطلبات التوجه الحكومي، وخاصةً في ما يتعلق بتطوير منظومة التعليم والتدريب ومستلزمات تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والتقنية والاستشارية في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية في مختلف المجالات القانونية والشرطية، والتطبيقات الإدارية في مختلف المستويات، وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب التدريبية الناجحة، وفق أرقى مواصفات الجودة العالمية في هذا المجال.

وأضاف العميد السويدي أن الأكاديمية تستعد للانطلاق لحقبة جديدة، بعد دخولها في التنافسية العالمية على مستوى الجامعات، ضمن تصنيف (QS) للجامعات العالمية، ومن ثم ستشهد بلا شك تغييرات جذرية فاعلة، من الناحيتين التدريبية والأكاديمية، حيث تتركز رؤية الأكاديمية في أن تكون مؤسسة تعليمية أمنية بمواصفات عالمية، وتمثل الخيار الأول والأفضل للتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.