جمعية الصحفيين تنظم محاضرة «نظرة على إعلام المستقبل»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت جمعية الصحفيين بمقرها في أبوظبي، مساء أمس، محاضرة بعنوان «نظرة على إعلام المستقبل» ألقاها البروفيسور والصحافي الأميركي مايرون بلكايند الأستاذ المحاضر في كلية الإعلام والشؤون العامة في جامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لنادي الصحافة الوطنية الأميركي.

شهد المحاضرة محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والإعلاميين والأكاديميين.

وفي بداية المحاضرة قدم الإعلامي عبد الله رشيد، نبذة عن مسيرة المحاضر المهنية والصحافية، حيث عمل المحاضر في وكالة الأسوشييتد برس منذ سنة 1962 إلى 2004 وشغل عدة أدوار ومناصب من بينها رئيس مكتب نيودلهي ورئيس مكتب لندن والعضو المنتدب لأسوشييتد برس ليميتد ورئيس مكتب طوكيووشدد المحاضر على المصداقية في العمل الصحافي.