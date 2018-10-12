قائد عام شرطة أبوظبي يدشن برنامج «عبق العيون الساهرة»

المصدر: أبوظبي-البيان

دشن اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، برنامج «عبق العيون الساهرة» التراثي والتاريخي، الذي يسجل فيه قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة في قطاع المالية والخدمات، ذكريات بداية التأسيس ومسيرة نجاح شرطة أبوظبي منذ عام 1957 ومراحل التطور التي جعلت من أبوظبي أكثر المدن آمناً على مستوى العالم.

واستمع الرميثي من العميد سيف الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، لنبذة عن أهداف البرنامج في توثيق مسيرة النجاح، عبر لقاءات مع رجال الشرطة القدماء والمعاصرين للبدايات، ليقدموا شهادات عن تلك المسيرة التاريخية، والاستفادة من خبرات وتجارب من قدموا والجهد وحفظ مادة شفاهية، ستقدم في ما بعد العون للدارسين والمهتمين والباحثين حول الشرطة بين الماضي والحاضر.

وقال الرميثي: إن شرطة أبوظبي، ومنذ تأسيسها في عام 1957، عملت على إيجاد وتأهيل أجيال متعاقبة من القيادات الشرطية، وفق أحدث الأسس والمناهج والممارسات العلمية والعملية.

والتي أسهمت بدور رائد في تحقيق المزيد من التميز والريادة التي يشهد لها العالم في المجالات الشرطية والأمنية، عبر حرصها المتواصل على التفاعل والمشاركة العالمية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز وصقل تجاربها وخبراتها الناجحة، والوقوف على المستجدات التطويرية كافة.

وأوضح أن تدشين البرنامج يعبّر عن اعتزازنا بالماضي التليد، واحتراماً وتقديراً لموروثنا العريق، وذلك على نهج مؤسس الدولة، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكلماته التي لا تزال راسخة في الأذهان، وتتردد في كل مكان «من ليس له ماضٍ، ليس له حاضر ولا مستقبل».

جدير بالذكر، أن المراحل التطويرية المتعاقبة التي مرت بها شرطة أبوظبي منذ نشأتها، بإسهامات القيادات الشرطية السابقة، وجهودهم في ترسيخ منجزات مسيرة الأمن، وصلت إلى مراحل أكثر تقدماً في مواكبة التطورات والمستجدات للارتقاء بمنظومتها الشرطية.

وانتقلت تلك المراحل من مرحلة التأسيس إلى مرحلة البناء، ثم مرحلة التقـدّم.

وجاءت بعدها مرحلة التطور النوعي والاستراتيجي والجودة والتميز، ومرحلة الإبداع والتحديث المستمر واستشراف المستقبل، التي شهدت تطوراً كبيراً، تـوّج بإطلاق هيكل تنظيمي، وهوية مؤسسية كاملة لشرطة أبوظبي، تضمنت تطوير الشعار الرسمي، الذي يتماشى مع شعار حكومة أبوظبي، وتطوير الزي الرسمي، والمظهر العام لجميع الدوريات بهوية جديدة.

لقاءات

يتضمن برنامج عبق العيون الساهرة، لقاءات مع عدد من منتسبي الرعيل الأول لشرطة أبوظبي، قامت إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة بتصويرها، وسيتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشرطة أبوظبي، حيث يقدمون نصائح للجيل الحالي، تحثهم للحفاظ على مسيرة الأمن والأمان، وتحفيزهم من أجل تقديم الأفضل لخدمة شرائح المجتمع كافة.