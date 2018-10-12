إطلاق 3 قنوات رئيسية للتحول الرقمي في أبوظبي

Ⅶ أبوظبي – موفق محمد

أعلنت هيئة الأنظمة والخدمات الذكية عن إطلاق 3 قنوات رئيسية ضمن خططها للتحول الرقمي لإمارة أبوظبي، هي البوابة الإلكترونية الشاملة، وتطبيق حكومة أبوظبي الموحد، ومراكز «تم» لخدمة المتعاملين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإحصائيات تبين احتلال أبوظبي المرتبة الأولى بين المدن الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال التكنولوجيا والمرتبة الثانية في التطبيقات الذكية.

وقالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام الهيئة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في أبوظبي: «إن القنوات الـ 3 الجديدة، تستهدف توفير تجربة وخدمات متخصصة للمتعاملين تتيح لهم الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر نقطة وصول موحدة»، وبينت أنه سيعلن بعد غد رسمياً عن استراتيجية الهيئة الجديدة ومبادراتها النوعية لتطوير قطاع الخدمات الذكية.

ونوهت السعـدي بأن الهيئـة شرعت في إطلاق قنوات مبتكرة لتقديم أكـثر من 1600 خدمة ضمن حزمة تضم 80 رحلة متكاملة في منصـة موحدة، حـيث تستفـيد هذه المنصة من التقنيات الرقمية المبتكـرة لتسهيل تجربة إتمـام متطلبـات الخدمــات بطريقة فعالة ومريحـة، موفـرة بذلك تجربـــة سلسة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في أبوظبي، مشددة في الوقت نفسه على أهمية التحــول الذكي في تحفيز النمو الاقتصــادي في أبوظـبي ودعـم تنافسية بيئة الأعمال، فضلا عن تسهـيل حياة المواطنين وتعزيـز رفاهـية المجتمـع، والتــي تمثل بمجملها محــاور أساسية لتحقيـق أهداف برنامج أبوظبـي للمسرعات التنمويـة «غداً 21».

قطاعات

وصممت الرحلات، التي تم إطلاقها تحت مظلة منظومة الخدمات المتكاملة «تم»، لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في قطاعات مثل السياحة والضيافة والإسكان والرعاية الصحية، بالتعاون مع جهات حكومية رئيسية مثل دائرة التنمية الاقتصادية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ودائرة التخطيط العمراني والبلديات. واستعرضت الهيئة خلال المؤتمر الصحافي التقدم الحاصل في إطار منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة.

وقالت الدكتورة روضة السعدي: «نقطع اليوم شوطاً جديداً في إطار الجهود المبذولة لجعل أبوظبي مدينة عالمية رقمية تقدم للمواطنين والمقيمين بنية تحتية رقمية متطورة من شأنها تسهيل إجراء المعاملات».

ويوفر التحول الذكي، باعتباره أحد الركائز الرئيسية لاستراتيجية هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، إطاراً شاملاً ومتكاملاً لتقديم الخدمات الحكومية بطريقة مبتكرة وحديثة وفعالة تستند إلى المفاهيم والتقنيات الحديثة، إذ تركز استراتيجية الهيئة على توفير منصة رقمية مشتركة تتميز بالمرونة وقابلية التدرج، بهدف دمج الخدمات الحكومية الموزعة ضمن منصة متكاملة وآمنة تضمن تقديم هذه الخدمات بكل كفاءة واقتدار.

وتتبنى منظومة خدمات أبوظبي الحكومية «تم» أحدث الاتجاهات العالمية الرائدة في مجال الممارسات الحكومية، من خلال التركيز على التميز في التعامل مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية بغية إحداث مزيد من المشاركة من جانب أفراد المجتمع والقطاع الخاص.

تقنيات

تعد «تم» منظومة خدمية موحدة تستخدم التقنيات الرقمية المبتكرة لتوفير خدمات سلسة ومريحة ومتخصصة للمتعاملين. وتشتمل بعض ميزات القنوات الرقمية الخاصة بهذه المنظومة على مدفوعات أبوظبي، ومعلومات أبوظبي، وفعاليات أبوظبي، وخرائط أبوظبي، والهوية الرقمية، وتنبيهات أبوظبي، ومكافآت أبوظبي، وانطباعات أبوظبي وغيرها.