«الموارد البشرية والتوطين» تخرج 262 ضمن «وجهني» و«تمكين»

المصدر: دبي - وام

احتفلت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الوطني للتدريب الميداني والصيفي «وجهني» وبرنامج «تمكين» اللذين تنفذهما الوزارة بالتعاون مع شركائها في إطار حزمة السياسات والبرامج والمبادرات التي تستهدف تأهيل وتدريب وتوظيف المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص.

وحضر الحفل معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام. وكبار المسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات المعنية من شركاء الوزارة.

وبلغ عدد الخريجين في برنامج «وجهني» 114 مواطناً ومواطنة من الطلبة استفادوا من الفرص التدريبية والعمل الصيفي التي وفرتها 11 جهة بينما بلغ عدد الخريجين في برنامج «تمكين» 148 مواطناً ومواطنة.

وتضمن الحفل الذي أقيم بفندق جميرا أبراج الإمارات في دبي عرضاً تناول تجارب خريجي برنامج «وجهني» الذي يأتي ضمن مبادرة توطين 360 التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجامعات والقطاع الخاص لتوفير فرص العمل الصيفي والتدريب الميداني للطلبة المواطنين. وتم خلال الحفل تكريم المواطنين والمواطنات خريجي البرنامجين.

بالإضافة إلى تكريم الجهات والشركات المتعاونة، وشمل التكريم الجهات التي وفرت الفرص التدريبية والعمل الصيفي.

وتستهدف وزارة الموارد البشرية والتوطين من برنامج «وجهني» الذكي والمتوافر على منصتي غوغل وأبل ستور ربط الطلبة بفرص التدريب الميداني والوظائف الصيفية في القطاع الخاص بشكل مباشر ودعم مسيرة المؤسسات التعليمية والمرشدين الأكاديميين في تهيئة الطلبة لدخول سوق العمل بكفاءة.