«الأرصاد»: «لبان» لن يؤثر في الدولة بشكل مباشر خلال الـ 5 أيام المقبلة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن الإعصار المداري «لبان» تحول للدرجة الأولى، ويقع حالياً في غرب بحر العرب عند خط عرض 14.5 درجة شمالاً وخط طول 58 درجة شرقاً، ويبعد حوالي 500 كيلو متر جنوب شرق صلالة، وعلى بعد 490 كيلو متراً شمال شرق جزيرة سقطرى اليمنية، وتتراوح سرعة الرياح حول مركز الإعصار من 125 إلى 145 كيلومتراً في الساعة، تصاحبه سحب ركامية ممطرة.

تحرك

وتوقع المركز الوطني استمرار الإعصار المداري لـ 24 ساعة في التحرك باتجاه غرب ـ شمال غرب نحو السواحل العمانية واليمنية، في حين لا يوجد تأثير على الدولة بشكل مباشر جراء الإعصار خلال الـ 5 أيام المقبلة.

ومن جهتها، أشارت الأرصاد العمانية إلى أن الإعصار المداري «لبان» يواصل تحركه باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي نحو السواحل اليمنية بالقرب من ساحل محافظة ظفار، مع احتمال تعمقه إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية خلال الـ 48 ساعة المقبلة.