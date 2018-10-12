محمد بن سعود: التخرج خطوة أولى لتحقيق الآمال والطموحات

المصدر: رأس الخيمة - وام

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة مساء أمس حفل تخريج الدفعة السابعة لطلبة الجامعة الأميركية برأس الخيمة حملة شهادة البكالوريوس والدراسات العليا والبالغ عددهم 159 من مختلف الكليات، وذلك على خشبة مسرح مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

.مؤكدا سموه أن يوم التخرج يعتبر خطوة أولى للخريجين في مسيرتهم المهنية لتحقيق آمالهم وطموحاتهم في الحياة.حضر الحفل معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وعدد من الشيوخ والمسؤولين ورؤساء ومديرو الدوائر المحلية في رأس الخيمة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

وقال البروفيسور حسن العلكيم رئيس الجامعة الأميركية برأس الخيمة في كلمته خلال الحفل نجتمع هنا اليوم في «عام زايد» للاحتفاء بتخريج الدفعة السابعة من طلاب الجامعة الأميركية في رأس الخيمة ونحتفل اليوم بالإنجازات البارزة في تاريخ الخريجين إذ يعد التخرج في الجامعة الأميركية في رأس الخيمة أحد أهم المنجزات التي يمكن أن يحققوها في حياتهم كما يعتبر دلالة على قدراتهم بل على مستقبلهم..وتقدم بالتهنئة للخريجين وأسرهم.

تكريم

بعد ذلك قام سمو ولي عهد رأس الخيمة يرافقه رئيس الجامعة الأميركية بتكريم الطلبة الخريجين ، حيث هنأ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي الخريجين على جهودهم لطلب العلم والتي تكللت بالنجاح والتفوق.