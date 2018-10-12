«الداخلية» و«الاتحادية للكهرباء والماء» تؤسسان شراكة استراتيجية دائمة

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت وزارة الداخلية والهيئة الاتحاديـة للكهرباء والـمـاء، مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية دائمة، وتعاون متواصل ومتطور يعود بالمنفعة المتبادلة، سعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة، وتنفيذاً للخطط الاستراتيجية لكلا الجانبين.

تم التوقيع على مذكرة التفاهم في مقر وزارة الداخلية، حيث وقعها الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، عن جانب الوزارة، ومحمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وذلك بحضور عدد من الضباط في وزارة الداخلية ومجموعة من المسؤولين في الهيئة.

ويأتي التوقيع على المذكرة انطلاقاً من حرص الجانبين على تفعيل علاقات التعاون والتنسيق المستمر بينهما لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتطوير قدرات جميع العاملين وفقاً لأفضل الممارسات، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات المتعلقة بطبيعة العمل الخاصة بكلا الجانبين.

وتنص مذكرة التفاهم على تبادل البرامج والخطط التدريبية بين الجانبين في المجالات القانونية والإدارية والاستراتيجية، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل بين الطرفين في المجالات الإرشادية والتوعوية والمهنية.

كما تنص على المشاركة في الأنشطة والبرامج التدريبية في مجالات البيئة والسلامة وحالات الطوارئ وحالات الإخلاء الوهمي لموظفي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والمشاركة في إعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بينهما، وربط الأنظمة الإلكترونية بين الجانبين لمواجهة حالات الطوارئ، وتبادل الخبرات فيما بين موظفي وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.