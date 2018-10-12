السفير الهندي: تربطنا بالإمارات شراكة استراتيجية

المصدر: دبي- البيان

نظّم «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» محاضرة بعنوان: «العلاقات الإماراتية - الهندية»، وذلك يوم الأربعاء الماضي، ألقاها نافديب سوري، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، بحضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية والعلمية والأكاديمية والإعلامية.

وتحدث السفير الهندي عن قِدَم العلاقات بين الشعبَين الإماراتي والهندي، والتي تعود إلى عقود طويلة، حيث كان للهند علاقات خاصة وقديمة جداً مع جميع دول منطقة الخليج، وارتبطت هذه العلاقات أيضاً، بدخول الإسلام إلى شبه القارة الهندية، وخاصة ولاية كيرلا، كما أن العلاقات التجارية بين الهند ومنطقة الخليج هي أيضاً قديمة جداً.

وقد كانت منطقة الخليج على خط التجارة الهندي للتوابل التي تذهب إلى مصر وأوروبا. وأشار إلى أن العلاقات «الإماراتية ـ الهندية» شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وخاصة العامَين الماضيَين حيث تطورت بشكل مطّرد في اتجاه الشراكة الاستراتيجية، منوهاً بدور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تعزيز ودفع هذه العلاقات لتصبح علاقات استثنائية بين الدولتَين.