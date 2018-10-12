«الهلال الأحمر» ينظم الملتقى الثاني للمتطوعين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أبوظبي الملتقى الثاني للمتطوعين للعام 2018 بحضور 140 من متطوعي ومنتسبي الفرع وعدد من الجهات الداعمة لأنشطته وبرامجه التطوعية.

وبحث الملتقى آلية تفعيل دور المتطوعين في مساندة الجهود الإنسانية والخيرية والارتقاء بالعمل التطوعي وتطوير مهاراتهم التطوعية في مختلف المجالات والميادين ذات الصلة بالبرامج والمشاريع الإنسانية التي تنفذها الهيئة .

وقال سرحان خلفان الرميثي مدير فرع الهلال الأحمر في أبوظبي، في كلمته خلال الملتقى: «إن المتطوعين كثفوا جهودهم التطوعية بإخلاص وأداء متميز خلال الفترة الماضية، وأسهموا بفعالية في إنجاح كل البرامج والأنشطة التي تنفذها الهيئة داخل بلادنا الحبيبة ».