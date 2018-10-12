مؤتمر «الأبنية الخضراء» يوصي بالتحوّل للمدن ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية

المصدر: دبي - وام

شهد مؤتمر مجلس الإمارات للأبنية الخضراء السنوي الـ 7 حضور نخبة من ألمع الخبراء المتخصصين بالبيئات العمرانية المستدامة في المنطقة والعالم لمناقشة أفضل الممارسات والاستراتيجيات الفورية، الهادفة إلى التحول نحو نموذج المدن ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية خلال العقد المقبل للحد من الآثار السلبية للانبعاثات الكربونية.

وأقيم المؤتمر تحت شعار: «نحو الصفر رؤية لمدن المستقبل»، واستقطب العديد من الخبراء الإقليميين والعالميين الذين أجمعوا على أن العالم وصل فعلاً إلى نقطة اللاعودة، وأنه قد أصبح واجباً على جميع المعنين بما في ذلك جميع شرائح المجتمع اتخاذ خطوات فورية جريئة وصارمة لتجنب الآثار المدمرة للتغير المناخي.

وانطلقت فعاليات المؤتمر بكلمات ترحيبية لكل من سعيد العبار رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، وأحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمهندس حسين حسن خانصاحب مدير إدارة الشراكات والمشاريع الخاصة بوزارة التغير المناخي والبيئة.