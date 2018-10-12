«أم القيوين الخيرية» توفر حافلتين لنقل الطالبات بـ 325 ألف درهم

المصدر: أم القيوين ــ عصام الدين عوض

خصصت جمعية أم القيوين الخيرية 325 ألف درهم لحافلتين لنقل طالبات كليات التقنية العليا بالشارقة بالمجان، بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وحرصاً منها للنهوض بالعملية التعليمية، حيث اشترت جمعية أم القيوين الخيرية حافلتين لنقل طالبات كليات التقنية العليا بالشارقة، وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للنهج الذي رسمه المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أوصى بالتعليم وطالبي التعليم خيراً، وتذليل الصعاب التي تواجه كافة أبناء المواطنين حتى ينالوا الشهادات العليا ولا يتعثروا دراسياً.

من جهته، أكد عيسى بلحيول مدير الجمعية، أن الجمعية استقبلت خلال الفترة الماضية طلبات المساعدات الدراسية لتسديد الرسوم عن الطلاب والطالبات في المدارس الخاصة والحكومية في الإمارة.

حيث تم تخصيص مليون درهم لهذا المشروع، مبيناً أن الجمعية وضعت خطة مستقبلية لمشاريعها الإنسانية التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة، مسخرة كافة الإمكانات لرسم البسمة والأمل على وجوه الفئات المحتاجة.

وتوفير العيش الكريم من خلال لجان تم تشكيلها لمتابعة البرامج والخطط والأهداف، التي أنشئت من أجلها الجمعية كالإشراف على إقامة وإدارة المشاريع الخيرية ليكون عائدها لصالح الفقراء والمحتاجين، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع في الدولة.

وأضاف، إن الجمعية ومن خلال عام زايد تسعى إلى إرساء قيم العطاء والخير من خلال المبادرات التي تطلقها والتي لا تنقطع، إضافة إلى المساهمات الخيرية والمجتمعية.

والتي تصب في صالح الأسر المحتاجة لتخفيف العناء عنها، وهي تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من خلال مد يد العون وترسيخ أواصر الخير وزرع قيمه في المجتمع، لافتاً إلى أن الجمعية تسعى بشكل مستمر في تنفيذ المشاريع والأنشطة الخيرية التي تخدم أكثر فئات المجتمع وفق دراسات موثقة تقوم بها باحثات مختصات يعملن في الجمعية.