دفعة جديدة من نزلاء «إصلاحية دبي» تستفيد من برنامج تحفيظ القرآن

المصدر: دبي- البيان

انتهت لجنة برنامج التحفيظ في سجون دبي، الذي تشرف عليه جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم من اختبار المرشحين من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في دبي.

وقال محمد علي الحمادي مدير إدارة تقنية المعلومات والموارد البشرية بالجائزة والمشرف على البرنامج: «ترشح لاختبارات الفترة الثالثة من العام الجاري 124 نزيلاً من المنضمين إلى حلقات البرنامج من الجنسين.

حيث تم تخصيص عدد من المحفظين والمحفظات من ذوي الكفاءة للإشراف على تحفيظهم كتاب الله، وقد نال التخفيف 115 نزيلاً حافظاً استفاد سبعة نزلاء بتخفيف 20 سنة من العقوبة عنهم وأربعة نزلاء بتخفيف 15 سنة وثمانية نزلاء بتخفيف 10 سنوات وعشرون نزيلاً بتخفيف خمس سنوات من مدة العقوبة وخمسة وثلاثون نزيلاً بتخفيف سنة من مدة العقوبة وواحد وأربعون نزيلاً بتخفيف ستة أشهر من مدة عقوبتهم».

تهنئة

وتقدم المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشوون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، بالتهنئة للناجحين في الاختبارات والحاصلين على التخفيف من مدة العقوبة، متمنياً أن يجعلوا القرآن نوراً يضيء لهم دربهم في حياتهم المقبلة.