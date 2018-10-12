1300 مريض بالسرطان مسجلون في الدولة

المصدر: دبي - البيان

بلغ عدد المرضى المصابين بالسرطان بأنواعه المختلفة 1300 مريض مسجلين في الدولة، وساهم الكشف المبكر عن المرض لدى معظم المرضى في الحد من تداعيات المرض، وذلك بحسب إحصائيات لمستشفى توام.

وفي الوقت ذاته افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية، في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي في دبي أمس مؤتمر الإمارات لأمراض السرطان الذي يقام تحت شعار: «تعزيز التميز في علم الأورام والقضاء على السرطان».

وبحضور معالي حميد القطامي المدير العام لهيئة الصحة في دبي والدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة الرعاية الصحية التابعة للهيئة، والدكتورة مريم مطر رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية، وعدد من الأطباء والمختصين.

وفي كلمته الافتتاحية، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: «إن رؤية الإمارات في مجال الرعاية الصحية تركز على أهمية المعلومات والمبادرات الرامية إلى تثقيف العامة وتوعيتهم حول الوقاية والطب الحياتي، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الملتقى لتسلط الضوء على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال السرطان وعلاجه وآخر البحوث والمنشآت الطبية المتوفرة في المنطقة والمتخصصة في أمراض السرطان».

وأضاف معاليه: «تمكنت العلوم الطبية في يومنا هذا من تقديم خيارات متعددة لعلاج السرطان، إلى جانب التركيز على أهمية الوقاية التي تمنح الأمل لمجتمع المرضى ككل».

ومن جانبه قال الدكتور حميد الشامسي استشاري الأورام السرطانية في مستشفى توام في تصريحات للصحافين: «إن الفحوصات الوقائية ترفع نسب الشفاء من السرطان بمعدلات كبيرة، حيث يتمكن المريض من محاصرته في مراحله الأولى، مشيراً إلى أن زيادة الوزن وحدها ترتبط بـ 9 أنواع من السرطان بين الذكور والإناث، إضافة إلى التدخين، والطعام غير الصحي».