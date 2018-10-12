سيف بن زايد: المعادلة الإماراتية تؤكد أن الوطن الرقم 1

المصدر: دبي ـ البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن المعادلة الإماراتية تؤكد أن الوطن الرقم 1.

وخاطب سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقال:

«بتوجيهاتكم سيدي محمد بن راشد أطلقنا (مشروع حصنتك لحماية المنازل من الحرائق) بمشاركة من أبنائكم المهندسين المواطنين سيدي في الداخلية واتصالات، والذين بطموحكم سيدي طوروا منظومة لسلامة الأرواح والممتلكات، تؤكد المعادلة الإماراتية بأن الوطن الرقم 1 سيدي».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجه في 22 يناير الماضي الدفاع المدني بالدولة بالتأكد بشكل عاجل من وجود أنظمة للحماية من الحرائق متصلة مع الدفاع المدني مباشرة في كافة بيوت المواطنين، على أن تتحمل الحكومة تكلفتها لمن لا يستطيع.

ويهدف (مشروع حصنتك لحماية المنازل من الحرائق) لدعم تحقيق الأجندة الوطنية الإماراتية 2021 لتصبح الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول أماناً في العالم، وكذلك استدامة النتائج الريادية المتحققة في مجال خفض معدلات الحرائق والوفيات الناتجة عنها.

المشروع الاكبر

ويعد المشروع الأكبر والأول من نوعه في الإقليم، ويستهدف 500 ألف مبنى ومسكن خاص، وسيبدأ التنفيذ في المنشآت الحيوية كالمستشفيات والمدارس والجامعات والفنادق والمساكن الخاصة.

وسيعمل على إطلاق الإنذار عند اكتشاف الحريق لإتاحة الفرصة لقاطني المسكن للإخلاء في وقت مُبكر، بالإضافة إلى إرسال الإشارة لمركز تلقي الإنذار المركزي خلال ثوانٍ والتحقق من صحته، وتحديد موقع الحريق وأسرع طرق الوصول، وإبلاغ غرف العمليات ومراكز الدفاع المدني لإرسال المساعدة العاجلة للموقع.