«طرق دبي» والنيابة تُعرفان بقانون إدارة الموارد البشرية الجديد

المصدر: دبي-البيان

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ورشة تعريفية حول قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018 (الإصدار الجديد)، وذلك خلال استضافة الهيئة في مقرها الرئيس وفداً من موظفي الدائرة.

وقال منصور الفلاسي، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: لقد استضافت الهيئة وفد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الذي قام بتقديم شرح موجز عن القانون الجديد متضمناً، أهم ملامح القانون الجديد، الذي أصدرته حكومة دبي في شهر يوليو من العام الجاري، بهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين في حكومة دبي .

وأضاف الفلاسي: إن الورشة شهدت مشاركة أكثر من 200 موظف، تم خلالها استعراض التغييرات التي تضمنها القانون الجديد، حيث ضم العرض المرئي الذي قدمه وفد الدائرة، أربعة محاور رئيسية هي: مرتكزات القانون، القانون من الناحية الشكلية، الجديد في القانون والخطوات القادمة، وقد شملت مرتكزات القانون على الشمولية.

ورشة

كما نظمت النيابة العامة ورشة تعريفية حول قانون الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2018، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وبحضور عدد من أعضاء وموظفي النيابة، وجاءت الورشة بهدف توعية الموظفين بالمواد الواردة في القانون الجديد ومزاياه وأوجه اختلافه مع القانون الحالي.