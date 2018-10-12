العين تستضيف الاجتماع الأول لجمعية كليات الحقوق العربية

المصدر: العين - داوود محمد

عقدت الجمعية العلمية لكليات الحقوق بالجامعات العربية، اجتماعها الأول في مقرها الجديد بجامعة الإمارات، بحضور الأستاذ الدكتور محمد البيلي، مدير جامعة الإمارات وعدد من عمداء كليات الحقوق في الجامعات العربية.

وأكد مدير الجامعة، أهمية هذه الجمعية على مستوى الوطن العربي ودورها المجتمعي والأكاديمي في تطوير كليات القانون، وبناء شبكة تواصل بينها، ودور القانون في تنظيم حياة الناس، والارتقاء بها نحو الأفضل، ما يكفل تطور المجتمعات، وذكر: «إن اختيار جامعة الإمارات لتكون مقراً للجمعية يؤكد على سمعتها الأكاديمية المتميزة،.

وإن جامعة الإمارات توفر كافة أنواع الدعم لنجاح مهام هذه الجمعية التي ستكون صلة الوصل بين كافة كليات الحقوق في الوطن العربي، بهدف تفعيل الشراكة بين الكليات، وإقامة المؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات والتعاون في مجالات البحث العلمي لضمان جودة البرامج والمخرجات التعليمية».

ومن جهته، أشار الأستاذ الدكتور محمد حسن، عميد كلية القانون بجامعة الإمارات، إلى أن هذا الاجتماع يسهم في تطوير برامج وخطط كليات القانون، ويعزز فرص البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا، وإن كلية القانون بجامعة الإمارات تتمتع بسمعة أكاديمية متميزة، وتعمل باستمرار في تطوير برامجها وخططها وفق معايير عالمية.

خبرات

تسعى الجمعية العلمية لكليات الحقوق بالجامعات العربية للعمل على النهوض بالبحوث القانونية، وتبادل الخبرات مع الكليات المناظرة في الوطن العربي، وستعمل الجمعية على إنشاء مجلة علمية محكّمة تعنى بنشر البحوث القانونية على مستوى كليات القانون بالجامعات العربية، ووضع نظام متكامل سواء من قواعد النشر وهيئة تحرير وهيئة استشارية.