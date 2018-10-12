شرطة أبوظبي تشارك في تمرين أمني بفرنسا

شاركت شرطة أبوظبي في تمرين عملي أمني بمدينة ليون الفرنسية، حرصاً على رفع الكفاءة والجاهزية ومتابعة المستجدات وأفضل الممارسات الأمنية التكتيكية في مكافحة الجريمة.

وأوضح اللواء مبارك عبدالله المهيري مدير قطاع المهام الخاصة «رئيس الوفد»، أنه تم الاطلاع على أحدث الممارسات العالمية المتقدمة وأساليب التنسيق بين الوحدات الأمنية المتخصصة وإدارة الإسعاف والإنقاذ في «عملية الاستجابة».

وضم الوفد المقدم سعود الهاملي، مدير إدارة حماية المنشآت الحكومية، والمقدم راشد الفارسي، مدير إدارة دوريات (ق7)، والرائد خالد الخويطر، مدير مكتب مدير قطاع المهام الخاصة. أبوظبي- البيان

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