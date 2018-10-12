تخريج دورة «إدارة خدمة العملاء» في شرطة عجمان

شهد العقيد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام إدارة العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة عجمان، بحضور العقيد عبدالله بن سعيد النعيمي نائب مدير معهد تدريب الشرطة تخريج دورة «إدارة خدمة العملاء»، نظمها معهد تدريب الشرطة في قاعة الإمارات بمبنى القيادة.

قدمها المهندس محمد عبدالكريم عبدالسميع، بمشاركة 38 منتسباً من صف الضباط، والأفراد من مختلف القيادات الشرطية بالدولة، تناول فيها الأسس والقواعد والطرق الصحيحة في خدمة العملاء، وكيفية تحقيق أعلى درجات السرعة والدقة في إجراءات العمل.

وفي ختام الدورة كرم نائب مدير عام إدارة العمليات الشرطية بشرطة عجمان المحاضر، وقدم الشهادات لخريجي الدورة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية. عجمان- البيان

دورة