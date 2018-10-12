الإمارات تشارك في أعمال الدورة الـ 83 لـ«تنفيذي» وزراء الإسكان العرب

المصدر: القاهرة - وام

ترأس المهندس جمعة مبارك الجنيبي مندوب الدولة الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفيرها لدى جمهورية مصر العربية.

وفد الدولة الذي شارك في أعمال الدورة الـ83 للمكتب التنفيذي لوزراء الإسكان العرب التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة البحرين وبمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء، بالإضافة إلى الإمارات والأردن وتونس والسعودية والمغرب واليمن. وضم الوفد ابتسام الغويص ويوسف النعيمي وحصة سليمان ممثلين لوزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان.

وأكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بمملكة البحرين رئيس الاجتماع في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، أهمية المشروعات المدرجة على مشروع جدول الأعمال الخاصة بالتعاون العربي في مجال الإسكان، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية في مجال الإسكان.