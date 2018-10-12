تخريج دورتين تخصصيتين بشرطة الفجيرة

المصدر: الفجيرة-البيان

احتفلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بتخريج دورتين تخصصيتين ضمن الخطة السنوية لوزارة الداخلية لعام 2018م، الرامية إلى صقل مهارات منتسبيها وتطوير قدراتهم في مجال العمل الشرطي، تمثلت في دورة تخطيط وتنظيم العمل وإدارة الوقت ودورة التخطيط لإدارة الموارد البشرية.

تضمنت الدورات مواضيع ومفاهيم حديثة حسب طبيعة كل دورة، وذلك بهدف إكساب المشاركين وتزويدهم بالمعلومات والنظريات الحديثة التي تساعدهم على رفع مستوى أدائهم في العمل، واستفاد من الدورات 49 من الضباط وصف الضباط والأفراد من مختلف قيادات الشرطة بالدولة. وفي نهاية الحفل قام راعي الحفل العميد أحمد حمدان الزيودي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بتسليم الشهادات للمشاركين وكرم المحاضرين.