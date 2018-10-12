الإمارات وكوريا الجنوبية تعقدان حواراً سياسياً دفاعياً رفيع المستوى

المصدر: أبوظبي - وام

يلتقي اليوم في سيئول مسؤولو وزارتي الخارجية والتعاون الدولي والدفاع مع نظرائهم في كوريا الجنوبية تنفيذاً لمخرجات قمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومون جيه إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة، بتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية من خلال إنشاء منصة اتصال بين نواب وزراء الخارجية والدفاع في البلدين (2+2).

ويرأس وفد الدولة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع والسفير خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ومن الجانب الكوري سيو جو- سيوك نائب وزير الدفاع الوطني ويون سونجو نائب وزير الخارجية. ويبحث المسؤولون مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل تطوير الشراكة الاستراتيجية الخاصة والأمن الإقليمي والتعاون الأمني والتعاون في المجال الدولي.