الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحياناً شرقاً وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س مثيرة للغبار والأتربة أحيانا ..فيما يكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

كما توقع أن يكون الطقس بعد غد صحوا يصبح غائماً جزئياً ومغبر أحياناً شرقاً وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س مثيرة للغبار والأتربة أحياناً ..بينما يكون البحر متوسط الموج وقد يضطرب أحيانا في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.



أما يوم الأحد فتوقع المركز أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا وتزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية وتميل درجات الحرارة للانخفاض وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س مثيرة للغبار أحياناً ويكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.



وعن يوم يوم الاثنين فتوقع "الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً وتزداد كميات السحب على المناطق الشرقية والجنوبية وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س مثيرة للغبار أحياناً شرقاً فيما يكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.



وتوقع المركز أن يكون الطقس يوم الثلاثاء غائما جزئيا ومغبرا أحيانا وتزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الجنوبية والغربية وقد يتخللها بعض السحب الركامية وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية من 25 إلى 35 تصل إلى 42 كم/س مثيرة للغبار والأتربة أحياناً ويكون البحر متوسطا إلى مضطرب الموج أحيانا في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.