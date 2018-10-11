توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا إلى مغبر أحياناً ، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام ، تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار أحياناً.و حركة الرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 28 كم / ساعة بوجه عام، تصل إلى 38 كم / ساعة أحياناً. والموج في الخليج العربي متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:56 الثاني عند الساعة 03:44والجزر الأول عند الساعة 08:31 والجزر الثاني عند الساعة 21:22 .

وفي بحرعمان: خفيف - متوسط الموج .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:13 الثاني عند الساعة 00:29، والجزر الأول عند الساعة 17:43 والجزر الثاني عند الساعة 06:16.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 26 60 15

دبي 38 28 50 15

الشارقة 39 25 60 15

عجمان 38 28 65 20

أم القيوين 38 24 65 20

رأس الخيمة 37 26 75 25

الفجيرة 36 27 75 20

العين 39 27 50 15

ليوا 39 24 80 15

الرويس 38 27 85 40

السلع 37 27 85 30

دلما 36 30 75 40

طنب الكبرى 35 28 80 45

طنب الصغرى 35 28 80 45

أبو موسى 36 29 80 45