إطلاق 3 قنوات رئيسية للتحول الرقمي بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

أعلنت هيئة الأنظمة والخدمات الذكية عن إطلاق ٣ قنوات رئيسية ضمن خططها للتحول الرقمي لإمارة أبوظبي، هي البوابة الإلكترونية الشاملة، وتطبيق حكومة أبوظبي الموحد، ومراكز "تم" لخدمة المتعاملين.

وقالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام الهيئة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر اليوم في أبوظبي، إن القنوات الثلاث تستهدف توفير تجربة وخدمات متخصصة للمتعاملين عبر نقطة وصول موحدة، مضيفة أن القنوات الجديدة هي عبارة عن أدوات سهلة الاستخدام تتيح للمتعاملبن القدرة على الوصول إلى الخدمات الحكومية.

ونوهت أن الهيئة شرعت في إطلاق عدد من القنوات المبتكرة لتقديم أكثر من ١٦٠٠ خدمة حكومية ضمن منصة موحدة، مشددة في الوقت نفسه على أهمية التحول الذكي في تحفيز النمو الاقتصادي في أبوظبي ودعم تنافسبة بيئة الأعمال، فضلا عن تسهيل حياة المواطنين وتعزيز رفاهية المجتمع.