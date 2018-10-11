"الأرصاد" يستبعد تأثر الدولة بالعاصفة المدارية "لبان"

المصدر: وام

استبعد المركز الوطني للأرصاد مجددا تأثر الدولة بشكل مباشر بالحالة المدارية (لبان) خلال الخمسة أيام المقبلة.

وقال في بيان اليوم"لا يوجد تأثير على دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مباشر بالحالة المدارية (لبان) خلال الخمسة أيام القادمة".

وصنف الوضع الحالي لـ"لبان" بانه : إعصار مداري من الدرجة الأولى في غرب بحر العرب، وموقعه عند خط عرض 14.5 درجة شمالاً وخط طول 58.0 درجة شرقاً، ويبعد 500 كيلومتر )شرق - جنوب شرق( صلاله، وعلى بعد 490 كيلومترا (شرق - شمال شرق) سقطرى، ويتحرك بسرعة 07 كم/س، وتتراوح سرعة الرياح حول مركز الإعصار من 125 إلى 145 كم/س تصاحبه سحب ركامية ممطرة.

وتوقع استمرار الإعصار المداري من الدرجة الأولى لمدة 24 ساعة القادمة ويتحرك باتجاه (غرب - شمال غرب (نحو السواحل العمانية واليمنية، وتتراوح سرعة الرياح حول مركز الإعصار من 125 إلى 145 كم/س.

وأعلن المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة وناشد الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الشائعات.