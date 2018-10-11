«ويتيكس» يوثّق مسيرة الإمارات نحو الاعتماد على الطاقة الخضراء

المصدر: دبي - البيان

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي فعاليات الدورة الـ 20 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2018»، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس الهيئة، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتوثق فعاليات المعرض مسيرة دولة الإمارات نحو الاعتماد على الطاقة الخضراء.

كما تركز فعاليات المعرض على تعزيز الوعي المجتمعي حول مفهوم المواطنة البيئية، وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة، وتعريف المعنيين بحلول الطاقة الخضراء، وفوائدها المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك الحفاظ على الصحة.

وتحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر، وتأمين فرص العمل الجديدة، وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من الأسباب المؤدية إلى التغير المناخي، وخفض عدد وشدة الكوارث الطبيعية الناتجة عن الاحتباس الحراري، والحد من الأمطار الحمضية المضرة بجميع أشكال الحياة.

توجه عالمي

ويأتي معرض ويتيكس 2018 ليؤكد مواكبة الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات للتوجه العالمي نحو الاعتماد على الطاقة الخضراء وتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر. فحسب التقرير السنوي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا» لعام 2018،.

فقد بلغت الزيادة في نسبة الوظائف المباشرة وغير المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة على مستوى العالم 5,3% في عام 2017 مقارنة بـ 1,1% في عام 2016.

ومع زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة الشمسية في العام 2017 لتصل إلى 94 جيجاوات مقارنة بـ 73 جيجاوات في عام 2016، أي بزيادة قدرها 22,3%، استحوذ قطاع الطاقة الشمسية على نصيب الأسد في مجال وظائف الطاقة المتجددة في العام 2017، حيث بلغ مجموع الوظائف 3,4 ملايين وظيفة.

النسخة الأكبر

وقال سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس:

«انسجاماً مع دورنا المحوري في دفع عجلة الاستدامة وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في دبي ودولة الإمارات، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على تعزيز الجهود الوطنية في مجال الطاقة الخضراء، من خلال تنظيم معرض ويتيكس 2018، على مساحة تقدر بأكثر من 78,000 متر مربع في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة نحو 2,100 عارض من 53 دولة، تحت شعار «في طليعة الاستدامة».