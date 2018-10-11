بحث التعاون بين بلدية أبوظبي والدفاع المدني

المصدر: أبوظبي - البيان

بحثت بلدية مدينة أبوظبي والإدارة العامة للدفاع المدني سبل تعزيز علاقات التعاون ودعم العمل المشترك، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه من جانب البلدية حسن علي الظاهري مدير إدارة التصنيف وقيد المهن، ومن جانب الإدارة العامة للدفاع المدني المقدم عماد الهاشمي وحضره عدد من المتخصصين والمسؤولين.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن إطار حرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات – بلدية مدينة أبوظبي على الاستفادة من التجارب المعيارية وتحقيق التكامل المنشود بين المؤسسات الحكومية وصولا إلى أفضل الممارسات والخدمات على جميع الصعد.

متطلبات

وقد تناول الاجتماع العديد من المحاور حيث ناقش متطلبات تصنيف الاستشاريين ضمن تخصص استشارات هندسة السلامة والوقاية من الحريق، ومناقشة مقترح الإدارة العامة للدفاع المدني، في توسيع شريحة مزودي خدمة استشارات السلامة والوقاية من الحريق، بحيث تشمل بيوت الخبرة المعتمدة ومكاتب الاستشارات الهندسية المصنفة.

من جانبها استعرضت الإدارة العامة للدفاع المدني خلال الاجتماع أنواع الخدمات الثلاث التي يتم تقديمها من بيوت الخبرة وهي سلامة الحياة، وأنظمة الوقاية من الحريق، وخطط الطوارئ.

تصنيف

وتناول الاجتماع بالبحث متطلبات تصنيف الاستشاريين لتخصص استشارات هندسة السلامة والوقاية من الحريق، والتي تشترط توفير مهندس وقاية أو مهندس سلامة، حسب فئة التصنيف.

ونوه الاجتماع بأنه لا يجوز للمكاتب الاستشارية الهندسية المعمارية أو غيرها والتي لم تصنف في تخصص استشارات هندسة السلامة والوقاية من الحريق، ممارسة مجال الوقاية من الحريق.

على الصعيد ذاته خرج الاجتماع بين الجهتين بعدد من التوصيات تمثلت في العمل على تنفيذ مقترح تعديل متطلبات التصنيف في مجال استشارات السلامة والوقاية من الحريق.

وكذلك التنسيق بين الجانبين لتوقيع اتفاقية حول آلية قبول إدارة تراخيص البناء مخططات السلامة والوقاية من الحريق من قبل مهندسين معتمدين في بيوت الخبرة أو معتمدين لدى مكاتب الاستشارات الهندسية المصنفة في تخصص السلامة والوقاية من الحريق، بالإضافة إلى آلية اعتماد العاملين في مجالات سلامة الحياة، وأنظمة الوقاية من الحريق وخطط الطوارئ من خلال حضور الدورات وورش العمل المخصصة لذلك.