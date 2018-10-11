تدشين خدمة السوبرماركت الذكي لنزلاء «إصلاحية عجمان»

المصدر: ■ عجمان - البيان

دشن اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بحضور العميد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية وعدد من ضباط المؤسسة، السوبرماركت الإلكتروني الذكي لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان.

وأوضح قائد عام شرطة عجمان، أن المؤسسة العقابية والإصلاحية قامت بالتنسيق مع الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة للشرطة بإطلاق خدمة السوبرماركت الذكي بهدف بيع المواد الغذائية للنزلاء بأسرع وقت ممكن وأقل جهد للعاملين.

وذلك من خلال تركيب أجهزة لوحية إلكترونية عند كل عنبر بالمؤسسة ليتمكن النزلاء من طلب احتياجاتهم من السوبرماركت وفق البرنامج الخاص بالخدمة، التي تصل مباشرة إلى موظف السوبرماركت لتجهيز طلبات النزلاء، من خلال التعرف إلى بطاقة النزيل والرقم السري الذي تم إدخاله.

وأضاف اللواء النعيمي، إن الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها شرطة عجمان لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية لا تقتصر فقط على توفير بيع المواد الغذائية للنزيل، بل تشمل أيضاً استلام أمانات النزلاء، وبرنامج الاتصالات، وتقديم خدمة للمتعاملين لاستلام وإيداع الأمانات للنزلاء لمرة واحدة لكل نزيل.

تبسيط

من جانبه، ذكر مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة عجمان، أن خدمة السوبرماركت الذكي ستعمل على تبسيط إجراءات العمل، والوقت المستغرق لتقديم الخدمة، والتخلص من جميع الأوراق النقدية (الكوبونات) لدى النزلاء، ما سيسهم في تقليل وترشيد طباعة الكوبونات التي تكلف المؤسسة مبالغ طائلة تقدر بـــ(45000) درهم سنوياً، بالإضافة إلى التخلص من كشوفات طلبات النزلاء الورقية.

مشيراً إلى أنه لتفعيل هذه الخدمة تم تدريب الموظفين العاملين في (الكانتين والأمانات والاتصالات) بالمؤسسة، بالإضافة إلى تدريب النزلاء من خلال فيديوهات مصورة لطريقة تقديم واستخدام الخدمة، كما تم عرض الفيديوهات على النزلاء عبر شاشات إلكترونية تم تركيبها في جميع عنابر المؤسسة.

وأضاف العميد مبارك الرزي، إن خدمة السوبرماركت الذكي للنزلاء بعد التجربة الأولية وتطبيقها على نزلاء المؤسسة قد أثمرت نجاحها، والذي اتضح من خلال الوقت المستغرق لتقديم الخدمة قبل وبعد التطبيق على نزلاء المؤسسة، حيث كان الوقت المستغرق لتقديم الخدمة للنزلاء قبل تطبيق الخدمة الذكية 24 ساعة.

وبعد تطبيق الخدمة الإلكترونية الذكية أصبح الوقت المستغرق في تقديم الخدمة 50 دقيقة، متقدماً بجزيل شكره لقائد عام شرطة عجمان على دعمه وتشجيعه الدائم للعاملين بالمؤسسة للعمل على تقديم كل الخدمات التي من شأنها أن تدعم العمل الأمني بالإمارة.